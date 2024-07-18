Москва, 18 июля, 2024, 15:31 — ИА Регнум. Информация о том, что мошенники могут завладеть чужой квартирой через портал госуслуг, является фейком, сообщила 18 июля пресс-служба Минцифры в своём Telegram-канале.

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что мошенники могут провести сделку по продаже квартиры через «Госуслуги», завладев электронной цифровой подписью жертвы.

«На портале нет функционала, позволяющегo купить или продать недвижимость. Можно только подать заявление в Росреестр о регистрации прав собственности», — пояснили в ведомстве.

Решение же о регистрации недвижимости, уточнило Минцифры, принимает Росреестр после тщательной проверки оснований.

В Минцифры подчеркнули, что подделать электронную подпись в приложении «Госключ» или воспользоваться чужой подписью невозможно. Для того, чтобы выпустить сертификат, на каждом новом устройстве нужно ввести логин, пароль от портала госуслуг и подтвердить вход вторым фактором аутентификации. После этого нужно дополнительно подтвердить номер телефона, придумать сложный восьмизначный пароль и обязательно подтвердить личность с помощью загранпаспорта, биометрии или очно.

Воспользоваться «Госключом» может только владелец электронной подписи на своем устройстве, добавили в министерстве. При каждом запуске приложения нужно вводить восьмизначный пароль. Восстановить или изменить его невозможно без удаления сертификата.

«Поэтому, даже если злоумышленники завладели вашим телефоном, подписать документы в «Госключе» они не смогут», — говорится в релизе.

Как передавало ИА Регнум, 17 июля Федеральная таможенная служба (ФТС) предупредила о случаях мошенничества с использованием фейковых аккаунтов её руководителей. Суть мошеннической схемы заключается в том, что «руководитель» обращается к должностному лицу таможни и указывает, что нужно оказать содействие сотрудникам различных ведомств и правоохранительных органов. В процессе разговора мошенник стремится получить личные данные должностных лиц, либо старается завладеть их денежными средствами при помощи психологического давления.

Ещё одна мошенническая схема заключается в навязчивом предложении заключить «договор на использование номера телефона». Злоумышленники во время звонка представляются сотрудниками сотовых компаний и объявляют, что у собеседника якобы заканчивается пользовательское соглашение, которое необходимо продлить, после чего стараются обманом получить код, оправляемый через СМС. Если его вводят в форму по отправленной мошенниками ссылке, они получают доступ к банковской карте и аккаунту на сервисе «Госуслуги».