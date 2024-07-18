Вологда, 18 июля, 2024, 15:21 — ИА Регнум. Главного инженера предприятия «Концессии водоснабжения» задержали в Волгограде в рамках уголовного дела о взрыве на канализационно-насосной станции. Об этом сообщает 18 июля пресс-служба областного следственного управления СК.

Михаил Воскресенский / РИА Новости

«В суд направлено ходатайство об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

По данным следствия, по указанию задержанного проводились работы, в ходе которых произошёл хлопок газовоздушной смеси. В результате частично обрушились кровля, стены и перекрытия здания, погибли четыре человека.

В СК уточнили, что в ночь на 5 июля на станции сгорел электродвигатель. Сотрудники МЧС в эти же сутки зафиксировали на станции превышение углекислого газа в 58 раз и сероводорода в восемь раз. Концентрацию опасного газа в помещении снизили с помощью дополнительного вентилятора.

На следующий день начальник смены, электрогазосварщик и три слесаря-ремонтника начали устанавливать дополнительную вытяжную систему, выполняя распоряжение главного инженера. Взрыв произошёл во время сварочных работ.

Вскоре после ЧП на месте нашли тела начальника смены и электрогазосварщика. 11 и 13 июля из-под завалов извлекли тела двоих слесарей-ремонтников. Продолжаются поиски ещё одного рабочего. Их осложняет то обстоятельство, что помещение станции уходит под землю на глубину 15 м.

В СК не исключили, что в ходе расследования в деле появятся и другие фигуранты.

Как сообщало ИА Регнум, 6 июля в момент взрыва на насосной станции находились восемь человек. После ЧП возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ (ч.3 ст.216 УК РФ).