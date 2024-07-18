Москва, 18 июля, 2024, 15:19 — ИА Регнум. Киевский режим продолжит снижать мобилизационный возраст, заявила 18 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Сергей Корсун ИА Регнум

Показатель может опуститься и ниже отметки в 18 лет, это «не предел», отметила Захарова в ходе брифинга Министерства.

«Активизировались разговоры о понижении в будущем 25-м году мобилизационного возраста на Украине до 18 лет. Каждый раз, когда начинаются обсуждения подобных планов, на Банковой их отрицают. Всегда это делают, как им кажется, убедительно, дают слово, обещают, потом происходит всё с точностью наоборот», — сказала официальный представитель МИД.

Как передавало ИА Регнум, 16 апреля глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Документ вводит ужесточение порядка проведения мобилизации, включая усиление наказаний за уклонение от неё. В законе также уточнили подлежащие мобилизации категории лиц, а повестка считается полученной даже без вручения лично военнообязанному.

Украинские СМИ регулярно сообщают о попытках силовой мобилизации на улицах городов, контролируемых киевским режимом. В ряде случаев прохожие помогают мужчинам скрыться от военкомов. Кроме того, ежедневно сообщается о попытках мужчин призывного возраста покинуть территорию Украину, переплыв реки или пройдя через леса.

Захарова ранее заявляла, что закон об ужесточении мобилизации на Украине фактически уничтожил права украинцев. По её словам, новый закон привёл только к росту коррупции на Украине и расколу общества. Секретарь Совбеза Сергей Шойгу в свою очередь отмечал, что киевский режим ужесточает мобилизацию, чтобы выслужиться перед своими западными хозяевами и продолжать получать военную и финансовую помощь. США требуют от Киева снизить возраст призыва до 23, если не до 18 лет, заявлял президент Владимир Путин.