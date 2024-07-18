Санкт-Петербург, 18 июля, 2024, 15:10 — ИА Регнум. На сцене Ледового дворца стартовал музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга». Значимость, культурную и историческую ценность фестиваля отметил президент России Владимир Путин. В день открытия фестиваля он прислал приветственное обращение к организаторам, участникам и зрителям.

Пресс-служба «Русской медиагруппы» Музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга»

«На протяжении многих лет фестиваль с неизменным успехом проходит в Северной столице и по праву считается ярким, ожидаемым событием в культурной жизни города и всей страны, — говорится в обращении президента РФ. — Объединяя талантливых представителей эстрадного искусства, известные творческие коллективы, он пользуется заслуженной популярностью у жителей и гостей Санкт-Петербурга, которые ценят его за богатую, интересную программу и особую вдохновляющую атмосферу, царящую на концертных площадках. Уверен, что и нынешний фестиваль станет настоящим праздником музыки и надолго запомнится участникам и гостям».

В первый день фестиваля состоялся концерт «Звезды хайпа». Это концепция, созданная «Русской медиагруппой», чтобы объединить молодых талантливых и ярких исполнителей, не боящихся эпатажа и экспериментов. Они открывали фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга».

Ведущими концерта «Звезды хайпа» стали две яркие молодые пары: Юрий Киселев и Валя Карнавал, а также BITTUEV и Вита Чиковани.

На сцену в этот вечер вышли: Митя Фомин, «Земляне», Мари Краймбрери, Юрий Киселев и другие звезды. В шоу приняли участие исполнители, давно завоевавшие любовь миллионов поклонников, но по-прежнему умеющие и любящие «хайпануть». Например, Митя Фомин, который выступил с песней «Мяу» из шоу «Конфетка» на ТНТ, Денис Клявер, вышедший на сцену в тандеме с DJ DIMIXER.

«Фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга» — безусловно, одно из главных событий в родном Питере и во всей России, — отметил Денис Клявер. — Это всегда грандиозно, ярко, необычно, очень интересно. Фантастическая сцена, потрясающий режиссер! В этот раз я участвовал в концерте «Звезды хайпа», но для меня это слово более объемное, я включаю в него не только резонанс или «желтуху». Хайп — это неожиданность, все, что вызывает эмоцию. И возможность вызывать ее за счет музыки — это круто. Поэтому здесь я решил презентовать мое альтер-эго, мой рок-проект «Mysterion».

Текущий год был объявлен Владимиром Путиным Годом семьи, и на многих мероприятиях «Русская медиагруппа» затрагивает эту тему. Так на сцену фестиваля вышла многодетная семейная пара — Сергей и Дарья Рыбачевы, а танцевали вместе с ними Лизогуб и Давид Туров.

Сами артисты высоко оценили фестиваль.

«С фестивалем «Белые ночи Санкт-Петербурга» у меня связаны самые теплые воспоминания, здесь проходили одни из первых моих значимых выступлений, — поделился своими эмоциями ведущий Юрий Киселев. — Уже много лет я веду этот фестиваль. Каждый раз мы все выше ставим планку, и нам удается ее достичь. Для меня фестиваль связан с большим количеством воспоминаний и эмоций. И такую атмосферу, как в Питере, мало где встретишь».