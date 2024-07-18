Москва, 18 июля, 2024, 15:41 — ИА Регнум. Московская полиция возбудила уголовное дело из-за фиктивного брака 35-летнего мужчины и 50-летней женщины, которая умерла через несколько месяцев после свадьбы. Правоохранители выяснили, что злоумышленник ждал, когда сын «невесты» отправится на СВО, чтобы «женить» женщину на себе и завладеть наследством. Сообщил источник ИА Регнум.

Мвд РФ

В ноябре 2022 года 31-летний Павел подписал контракт с Министерством обороны и отправился в зону спецоперации. Службу он проходил в ЛНР. В это время его 50-летняя мама проживала в Москве в семейной квартире на Алтуфьевском шоссе. Спустя два года Павлу сообщили, что его мать умерла от острой сердечной недостаточности.

«Недостаточность была обусловлена кардиомиопатией на фоне хронической экзогенной интоксикации. Такую реакцию может вызвать одновременный приём сильнодействующих лекарств и, например, алкоголя», — сообщил источник.

Оказалось, что пока сын был в зоне СВО, его мать вышла замуж за неизвестного ему мужчину по имени Алан. Новоявленный отчим был лишь на четыре года старше Павла и после брака взял фамилию своей супруги.

«Женщина состояла на учете в ПНД, согласно заключению психолого-психиатрической экспертизе на момент заключения брака она не могла отдавать отчёт своим действиям. 35-летний мужчина воспользовался её состоянием. Целью заключения брака являлись мотивы направленные на получение доли в наследстве», — сообщил источник.

После смерти женщины фиктивный муж подал заявление нотариусу о принятии наследства, чтобы для начала получить более миллиона рублей, находящихся на счетах умершей. Об этом узнал сын женщины и обратился в полицию с заявлением. Возбуждено уголовное дело по ст. 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Теперь фиктивному мужу грозит до 10 лет лишения свободы.