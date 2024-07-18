Москва, 18 июля, 2024, 14:51 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил дело о теракте в отношении девушки, которая подожгла полицейскую машину на территории отдела МВД в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области в официальном Telegram-канале.

ГСУ СК России по Московской области

По данным ведомства, 17 июля 20-летняя девушка приехала на территорию Электроуглинского отдела полиции МУ МВД России «Ногинское», взяв с собой бутылку с зажигательной смесью. Там, по указанию неизвестных лиц, она подожгла служебный автомобиль.

«По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (пп. «а, в» ч. 2 ст. 205 УК РФ), подозреваемая задержана», — указано в публикации.

Ведомство отметило, что в результате произошедшего никто не пострадал. Оно добавило, что в настоящий момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают организаторов преступления. Также ведомство подчеркнуло, что в ближайшее время девушке будет предъявлено обвинение и по ходатайству следствия суд изберёт ей меру пресечения.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 11 мая в Саратове произошла массовая драка с участием подростков. На момент прибытия полицейских участники драки скрылись с места происшествия. Десятерых участников случившегося доставили в отдел полиции.

Ранее в Ульяновске неизвестный попытался совершить поджог здания отдела полиции. Он облил горючей жидкостью дверь и окно участкового пункта, а затем поджег их, после чего скрылся с места преступления.