Южно-Сахалинск, 18 июля, 2024, 14:47 — ИА Регнум. На Сахалине подвели предварительные итоги трека Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Качество жизни. Новые горизонты», который состоялся в рамках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2024». Губернатору региона Валерию Лимаренко, гендиректору АСИ Светлане Чупшевой, главе госкорпорации ВЭБ.РФ Игорю Шувалову презентовали инициативы и проекты, отвечающие национальным целям развития, имеющие потенциал для внедрения в Сахалинской области и других регионах.

Пресс-служба АСИ На «Архипелаге» представили 200 идей по повышению качества жизни сахалинцев

Светлана Чупшева подчеркнула, что регион становится первопроходцем, где собирается экономика низкого неба: формируется нормативно-правовое поле в части направлений использования беспилотных авиасистем.

«Что касается трека «Качество жизни», мы действительно постарались вместе с региональными командами, с экспертами, дать предложения, подходы к национальным проектам, которые сегодня готовит правительство Российской Федерации», — сказала она. По ее словам, уже сейчас у АСИ есть порядка 200 значимых идей, соответствующих семи национальным целям.

«Для нас очень важно, чтобы Сахалинская область, безусловно, получила и «выжала» из этого всё лучшее для своего развития», — подчеркнула Чупшева.

С 2023 года в Сахалинской области активно внедряют Региональный социальный стандарт, разработанный АСИ.

«У нас была проблема с обеспечением инвалидов техническими средствами реабилитации», — рассказал о некоторых итогах внедрения человекоцентричного подхода в социальной сфере Валерий Лимаренко. По его словам, сейчас срок доставки ТСР сокращен до одного месяца.

Другим важным направлением он назвал медицину. Глава региона отметил, что на Сахалине создана служба по уходу за хроническими пациентами, за ними закреплены «проводники здоровья» — персональные администраторы, которые помогают попасть к врачу, пройти обследование, получить лекарства. В сфере высшего образования сейчас запускаются карьерные планы для студентов, чтобы после получения дипломов наши молодые специалисты получали лучшие рабочие места.

«Эти проекты могут заинтересовать другие регионы, и мы готовы тиражировать их», — отметил Лимаренко.

В рамках работы агентства на «Архипелаге 2024» АСИ совместно с экспертами предложения к программе по поддержке семьи, рождаемости и многодетности в Сахалинской области: меры поддержки молодых семей, в том числе студенческих, трансляция традиционных семейных ценностей, включая многодетность и многопоколенность. Все 62 мероприятия направлены 1ё на решение этих задач.

Наибольшее число проработанных инициатив отвечают задачам устойчивой и динамичной экономики. Общие тренды: экономика должна развиваться в согласии с экологией, креативные индустрии все больше воспринимаются как неотъемлемая часть процесса экономического развития.

В регионе успешно реализуется пилотный климатический эксперимент, который доказал свою эффективность. С учетом представленных на «Архипелаге» дополнений и корректировок проект может быть рекомендован к масштабированию на уровне страны. Глубоко проработана тема климатической адаптации регионов, сформированы рекомендации в региональный план.

Кроме того, эксперты «Архипелага 2024» предложили модель единой климатической политики стран БРИКС. Они обсудили подходы к формированию единого углеродного рынка стран БРИКС и целевой модели единой климатической политики стран БРИКС. В рамках проектировочной сессии участники также сформулировали предложения для интеграции в Федеральный проект «Низкоуглеродное развитие».

Также губернатору были представлены лидерские проекты в сфере искусственного интеллекта («Национальная платформа разметки данных с применением ИИ»), программа развития корпоративного спорта, проект «Мускулус», позволяющий диагностировать на ранних этапах заболевания опорно-двигательного аппарата и другие.