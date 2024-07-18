В Москве появятся 30 новых центров женского здоровья
Москва, 18 июля, 2024, 14:51 — ИА Регнум. В Москве планируют открыть около 30 центров женского здоровья, два таких медучреждения начнут работать до конца 2024 года, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«На сегодняшний день мы открыли один центр, где уже родились 500 детей и 1,2 тыс. женщин консультируются по ведению беременности. Мы планируем открыть в городе около 30 таких медучреждений. Сейчас в 15 центрах идут ремонтные работы, два из них мы откроем до конца года», — сказала Ракова.
По словам Раковой, в Москве внедряется новый стандарт акушерско-гинекологической помощи. Его ключевым элементом являются центры женского здоровья, которые обеспечат всю необходимую медицинскую помощь женщинам. Центры оснастят современным оборудованием, к работе с пациентами приступят высококвалифицированные специалисты, добавила она.
Как отметила заммэра, новые центры женского здоровья войдут в структуру крупных многопрофильных больниц. Они будут построены вблизи роддомов и перинатальных центров.
Новый стандарт будет сформирован с учётом текущей культуры коммуникации между врачом и пациентом. Для этого уже разработан клиентский путь ведения беременности, с помощью которого женщины понимают, какие исследования и скрининги необходимо сделать и как часто посещать врача.
Первый центр женского здоровья появился в столице в ноябре 2023 года. Он расположен на базе перинатального центра городской клинической больницы №31, где предусмотрен широкий спектр медицинских возможностей по диагностике и лечению заболеваний и ведению беременности.