Москва, 18 июля, 2024, 14:51 — ИА Регнум. В Москве планируют открыть около 30 центров женского здоровья, два таких медучреждения начнут работать до конца 2024 года, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«На сегодняшний день мы открыли один центр, где уже родились 500 детей и 1,2 тыс. женщин консультируются по ведению беременности. Мы планируем открыть в городе около 30 таких медучреждений. Сейчас в 15 центрах идут ремонтные работы, два из них мы откроем до конца года», — сказала Ракова.

По словам Раковой, в Москве внедряется новый стандарт акушерско-гинекологической помощи. Его ключевым элементом являются центры женского здоровья, которые обеспечат всю необходимую медицинскую помощь женщинам. Центры оснастят современным оборудованием, к работе с пациентами приступят высококвалифицированные специалисты, добавила она.

Как отметила заммэра, новые центры женского здоровья войдут в структуру крупных многопрофильных больниц. Они будут построены вблизи роддомов и перинатальных центров.

Новый стандарт будет сформирован с учётом текущей культуры коммуникации между врачом и пациентом. Для этого уже разработан клиентский путь ведения беременности, с помощью которого женщины понимают, какие исследования и скрининги необходимо сделать и как часто посещать врача.

Первый центр женского здоровья появился в столице в ноябре 2023 года. Он расположен на базе перинатального центра городской клинической больницы №31, где предусмотрен широкий спектр медицинских возможностей по диагностике и лечению заболеваний и ведению беременности.