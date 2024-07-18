Москва, 18 июля, 2024, 14:37 — ИА Регнум. Нет никаких сомнений в том, что покушение на президента России Владимира Путина, о котором ранее рассказал глава управления разведки минобороны киевского режима Кирилл Буданов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), планировалось и финансировалось при участии англосаксов, планировалось и финансировалось при участии англосаксонских хозяев Киева, заявил 18 июля МИД РФ.

13 июля Буданов заявил, что киевский режим организовывал попытки покушения на Путина, но они оказались неудачными.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ подчеркнул, что угрозы от киевского режима очевидны, а безопасность Путина обеспечивают на должном уровне.

Покушение на Путина, о котором рассказал Буданов, готовилось на деньги США, отмечала ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

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