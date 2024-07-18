Москва, 18 июля, 2024, 14:28 — ИА Регнум. За минувшие сутки российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский самолёт МиГ-29 и 74 беспилотника. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Николай Гынгазов/ТАСС

«Средствами противовоздушной обороны сбиты самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины, три управляемых авиабомбы Hammer производства Франции, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 74 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — заявил он.

Как сообщало ИА Регнум, 18 июля российская группировка войск «Днепр» уничтожила два склада боеприпасов и склад военно-технического имущества Вооружённых сил Украины (ВСУ).

16 июля Конашенков рассказал, что подразделения Западной группировки вооружённых сил России (ВС РФ) улучшили положение по переднему краю и поразили формирования девяти бригад ВСУ. В связи с этим потери противника составили до 545 военных.

Ранее генерал-лейтенант проинформировал о том, что российские военные за сутки сбили самолёт МиГ-29 и 36 беспилотников ВСУ.