Москва, 18 июля, 2024, 14:36 — ИА Регнум. Гостям форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» покажут экскаватор-шоу в олимпийском комплексе «Лужники», сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства.

Машинист экскаватора-погрузчика ПАО «МОЭК» продемонстрирует свои навыки управления тяжёлой техникой. Например, он попробует при помощи ковша открыть стеклянную бутылку воды, разлить её по стаканам, разрезать яблоко ножом, который будет прикреплён к ковшу, несколькими движениями закрыть коробок спичек, а также опустить груз в трубу с малым диаметром. Сообщается, что выполнение каждой из перечисленных операций займёт несколько минут.

Также для горожан подготовили выставку спецтехники. В «Лужниках» представят порядка 100 единиц машин городских служб и пожарно-спасательного гарнизона. В частности, их используют для уборки московских улиц или же укладки асфальта. Ещё гостям выставки презентуют робототехнический комплекс для тушения пожаров, пожарно-спасательные мотоциклы, снегоболотоход, ретроавтомобиль дорожных служб, автомобиль аварийной службы ПАО «МОЭК».

Специалисты комплекса хозяйства Москвы регулярно повышают уровень профессиональных навыков, в том числе в рамках специализированных конкурсов. На них они демонстрируют свои умения управлять тяжёлой техникой.

Экскаватор-шоу пройдёт рядом с главной ареной — недалеко от аллеи Славы.