Москва, 18 июля, 2024, 13:57 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в минувшие сутки поразили инфраструктуру военного аэродрома ВСУ, сообщило 18 июля Министерство обороны.

Станислав Красильников/РИА Новости

Также была поражена живая сила и техника противника в 127 районах.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены: инфраструктура военного аэродрома, живая сила и военная техника ВСУ в 127 районах», — сказано в сообщении.

Днём ранее Минобороны сообщало, что за минувшие сутки ВС РФ поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, а также живую силу и технику противника в 136 районах.

18 июля ведомство также проинформировало, что подразделения группировки «Север» в минувшие сутки отразили две контратаки ВСУ. Группировка «Днепр» уничтожила склад военно-технического имущества противника и два склада боеприпасов. Средства ПВО за сутки сбили самолёт МиГ-29 ВСУ и 74 беспилотника. Группировка «Запад» продолжила занимать более выгодные рубежи, а группировка «Юг» — вести активные наступательные действия.