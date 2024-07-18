Москва, 18 июля, 2024, 13:53 — ИА Регнум. Украинские войска потеряли до 160 бойцов за минувшие сутки в зоне ответственности российской воинской группировки «Север». Об этом сообщил 18 июля на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Kostiantyn Liberov/AP/TASS

Он уточнил, что бои шли в Харьковской области в районе города Волчанска, сёл Старица и Липцы. Российские подразделения нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 125-й бригады теробороны и 13-й бригады нацгвардии Украины.

«За сутки отражены две контратаки подразделений 92-й штурмовой бригады ВСУ», — добавил Конашенков.

Помимо примерно 160 бойцов, ВСУ потеряли шесть автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Богдана», орудие Д-20 и две гаубицы Д-30.

Как сообщало ИА Регнум, ранее заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что в результате штурмовых действий под полный контроль российских войск перешла первая линия высотных домов в Волчанске. Он пояснил, что это был самый тяжёлый участок в городе.

Глава киевского режима Владимир Зеленский ещё в мае назвал чрезвычайно сложной для ВСУ ситуацию под Волчанском. Он подчеркнул, что украинские военные совершают «контрударные действия». Зеленский предположил, что российская армия вскоре может выбить ВСУ из Харькова, на это якобы сильно повлияла задержка помощи от США.