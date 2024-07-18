Москва, 18 июля, 2024, 13:53 — ИА Регнум. ВСУ за минувшие сутки потеряли до 540 человек в зоне ответственности группировки ВС РФ «Юг», сообщило 18 июля Министерство обороны.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

В ходе активных наступательных действий подразделения российской группировки улучшили положение по переднему краю.

«Подразделения Южной группировки войск в ходе ведения активных наступательных действий улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 54-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Максимильяновка, Катериновка, Часов Яр и Верхнекаменское Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении.

ВСУ в зоне действия группировки потеряли несколько единиц техники, в том числе три боевые бронированные машины. Были уничтожены пять складов боеприпасов противника. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две британские гаубицы FH-70, три гаубицы Д-30, два орудия М119 производства США и британская гаубица L-119, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав».

Днём ранее, 17 июля, Минобороны сообщило, что ВСУ за сутки потеряли до 610 военных в зоне действия группировки «Юг». Также было уничтожено два склада боеприпасов противника и несколько единиц техники.

18 июля ведомство также проинформировало, что подразделения группировки «Север» в минувшие сутки отразили две контратаки ВСУ. Группировка «Днепр» уничтожила склад военно-технического имущества противника и два склада боеприпасов. Средства ПВО за сутки сбили самолёт МиГ-29 ВСУ и 74 беспилотника. Группировка «Запад» продолжила занимать более выгодные рубежи. Также была поражена инфраструктура военного аэродрома противника.