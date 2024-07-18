Москва, 18 июля, 2024, 14:37 — ИА Регнум. Российские военные, которые вернулись в Москву с украинского плена, рассказали, что чувствовали поддержку россиян. Об этом 18 июля сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

Кадр из видео

«Замечательно, чувствовали поддержку населения, когда мы перешли границу, люди махали нам, встречали нас улыбками», — сказал один из военнослужащих.

По его словам, это придаёт силы и боевой дух. Он поблагодарил, как и другие военнослужащие, ведомство и руководство страны за то, что помогли вернуться на родину.

«Позвонил маме, папе, они были безумно рады. Хочу отправить деда с бабушкой на море, просто сделать маленькую приятность», — сообщил о своих планах другой военный ВС России.

17 июля Минобороны России информировало, что Москва и Киев провели обмен пленными по формуле «95 на 95». Также российское военное ведомство показало видео с военными, освобождёнными из украинского плена. В этот же день вечером они прибыли в Москву. Российских бойцов доставили в столицу военно-транспортным самолётом Ил-76.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что переговоры с Киевом о возвращении пленных проходят непросто. По её словам, Украина удерживает ещё многих российских военных. Омбудсмен поблагодарила Министерство обороны и спецслужбы, чьи усилия возвращают бойцов к их родным.