Москва, 18 июля, 2024, 13:58 — ИА Регнум. Гостям форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» расскажут, как город помогает каждому вести здоровый образ жизни, сообщили на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Участники фестиваля смогут лучше изучить свой организм, больше узнать о полезных привычках, заняться любимым видом спорта, посетить тематические лекции и интерактивные зоны.

В Гостином дворе выступят известные учёные с лекциями о том, почему люди стареют и как повлиять на этот процесс. В музее «Узнай свой организм» взрослые и дети могут исследовать каждый человеческий орган и познакомиться с его функциями. В арт-пространстве «Тупик вредных привычек» будет продемонстрировано, как пагубные привычки меняют жизнь человека и окружающую его среду.

В «Лужниках» с 1 по 8 августа для всех желающих под руководством профессионалов пройдут спортивные занятия. На территории южного спортцентра состоятся марафоны тренировок по зумбе, стретчингу, сайклу и джампингу. Для любителей баскетбола будет работать площадка «Под мостом».

Беговой центр с мастер-классами от спортсменов, групповыми занятиями и лекциями о здоровом образе жизни создадут для любителей бега. Помимо этого, гости фестиваля смогут поиграть в стритбол или панно-футбол. Также в «Лужниках» будет функционировать крытый каток, а в информационном центре «Сколково» пройдёт презентация современной инфраструктуры, которую создали по программе «Мой район».

В парке искусств «Музеон» подготовлен спортивный объект «Сёрфинг». Многофункциональная площадка включает в себя два бассейна, зону отдыха, зоны для занятий на уличных тренажёрах, а также арт-объекты. Для горожан проведут мастер-классы по сёрфингу. Каждый желающий сможет научиться стоять на доске и держать баланс. Также в «Музеоне» для спортсменов-парашютистов пройдут занятия в аэротрубе. Любителям более размеренных активностей предложат поучаствовать в мастер-классах по йоге в гамаках под наблюдением профессионалов.

В павильонах на Болотной площади будет представлена полезная продукция отечественных производителей. Например, снеки и батончики, лимонады, травяной чай, мёд, бездрожжевой хлеб и альтернативное молоко. Вместе с этим можно будет приобрести натуральную косметику для ухода за телом.