Москва, 18 июля, 2024, 13:45 — ИА Регнум. Для поджога концертного зала «Крокус Сити Холл» террористы применяли бензин или коктейли Молотова. Об этом в ходе пресс-конференции в «Российской газете» сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

«Я до сих пор не знаю, что там применялось: либо просто бензин, либо бензин с маслом как смесь Молотова», — отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» произошло 22 марта. Террористы расстреляли людей из автоматов, а также устроили взрыв и пожар. В результате трагедии 150 человек погибли, 200 пострадали. Само здание было полностью уничтожено огнём, а его кровля обрушилась.

16 июля глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что теракт в «Крокус Сити Холле» организовала интернациональная команда с представителями разных стран. Он уточнил, что некоторые граждане России также стали членами этой группы.

17 июля помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что трое пострадавших при теракте остаются в больницах в состоянии средней тяжести.