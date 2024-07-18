Москва, 18 июля, 2024, 13:29 — ИА Регнум. Дептранс Москвы совместно с ГУ МЧС России по столице выпустил новую тематическую карту «Тройка». Она приурочена к 220-летнему юбилею пожарной охраны города. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента.

Дептранс Москвы

Новую карту украсили изображением кремлёвской стены и профилями пожарных, отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Приобрести такие «Тройки» можно во флагманских магазинах на станциях метрополитена «Маяковская» и «Трубная». Также такие карты продаются на стойках «Живое общение» и в интернет-магазине столичной подземки. Кроме того, они представлены на маркет-плейсах.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Ликсутов рассказал о росте пользователей приложения «Метро Москвы». По его словам, за первую половину 2024 года им воспользовалось 4,3 млн человек, это почти на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ликсутов подчеркнул, что накануне в цифровую платформу интегрировали новый способ оплаты проезда — виртуальная карта «Тройка». Благодаря ему пассажиры московского транспорта могут не использовать пластиковый носитель и оплачивать проезд с помощью своего смартфона.