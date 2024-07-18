Рим, 18 июля, 2024, 13:16 — ИА Регнум. Живущий в Италии адвокат Антон Гросс сообщил в соцсетях, что при обновлении водительских прав итальянские чиновники указали Мариуполь российским городом.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Что теперь делать, просить российский паспорт и получать материнский капитал? Работники российского консульства, если вы меня читаете, подскажите, пожалуйста?» — написал Гросс на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Гросс также опубликовал фото документа, в котором после Мариуполя в скобках указана страна (RUS). При этом он уточнил, что в его итальянском паспорте Мариуполь обозначен как украинский город.

На эту ситуацию отреагировала представительница оппозиционной Демократической партии Лия Куартапелле. Она потребовала объяснений от министра инфраструктуры и вице-премьера Маттео Сальвини.

«Это вопиющий факт. Министерство Сальвини относит Мариуполь к России. Я потребую парламентского разбирательства, чтобы понять, правда ли это», — заявила Куартапелле, слова которой передаёт газета La Repubblica.

Как передавало ИА Регнум, в июне немецкий стриминговый сервис Magenta TV во время трансляции чемпионата Европы по футболу показал карту континента, на которой Крым был изображён частью России. Позднее ведущий телеканала извинился, заявив, что сервис «допустил серьёзную ошибку».

В ноябре 2023 года Европарламент на своей официальной странице в соцсети Х также опубликовал карту с Крымом в составе России. Как только комментаторы обратили на это внимание ведущих аккаунта, публикация была удалена, а позднее вместо неё появилась другая — с «исправленной» картой.