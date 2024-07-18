Нью-Йорк, США, 18 июля, 2024, 13:37 — ИА Регнум. Глава российского МИД Сергей Лавров в ходе заседания Совбеза ООН поинтересовался, не ошиблась ли комнатой постоянный представитель США Линда Томас-Гринфилд. Таким образом он высказался о её поведении.

Василий Иванов ИА REGNUM

Лавров прервал свою речь и обратился к Томас-Гринфилд, выступая в качестве председателя Совбеза на заседании по ближневосточному кризису. В числе прочих обсуждался вопрос Палестины. Представитель Израиля активно критиковал Иран и обвинил республику в поставках военного оборудования, которое применяется «против украинцев».

«Я, кстати, хотел поинтересоваться у уважаемого представителя Соединённых Штатов — слушая сегодня выступление представителя Израиля, у вас не возникло ощущения, что вы ошиблись комнатой и пришли не на ту дискуссию, которая была объявлена?» — с иронией сказал Лавров и выразил надежду, что Томас-Гринфилд поняла его.

16 июня во время дебатов под председательством Лаврова американский дипломат пожаловалась, что «пришла не в ту комнату». На заседании, посвящённом многостороннему сотрудничеству, она повторила несколько тезисов относительно ситуации на Украине, которые не раз опровергала Россия. Лавров с иронией поблагодарил её за «красочное выступление».

В МИД отмечали, что представители стран Запада в ООН часто отходят от повестки заседаний, чтобы повторить антироссийские утверждения.

Как передавало ИА Регнум, 17 июля на заседании по Ближнему Востоку Лавров заявил, что Израиль продолжает наращивать строительство незаконных поселений вразрез с требованиями резолюции Совбеза ООН. Он отметил, что Израиль практикует ретроспективную легализацию поселенческих форпостов, сооружение которых противоречит даже израильскому законодательству.

Выступление российского министра попытались прервать три активистки. Они стали выкрикивать лозунги, но охрана быстро вывела их из зала. Инцидент не помешал выступлению Лаврова.