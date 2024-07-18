Москва, 18 июля, 2024, 12:58 — ИА Регнум. В Москве кардиохирурги Морозовской детской городской клинической больницы спасли жизнь мальчику с редким пороком сердца — аномалией Тауссиг-Бинга. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что аномалия Тауссиг—Бинга была выявлена у ребёнка ещё до рождения. Чтобы спасти ему жизнь, врачи выполнили уникальную двухэтапную операцию. Во время первого этапа у малыша обнаружили инфекционный процесс, из-за которого медики смогли только восстановить дугу аорты младенца. Тем самым они уменьшили поступление крови в лёгкие и защитили их от избыточно высокого давления. Спустя четыре месяца ребёнку провели второй этап лечения. В процессе него аорта и легочная артерия пациента была перемещена в анатомически правильную позицию. Также врачам удалось устранить дефект межжелудочковой перегородки и реимплантировать коронарные артерии в неоаорту.

Ракова уточнила, послеоперационный период ребёнка прошёл без осложнений, благодаря чему его выписали домой под амбулаторное наблюдение.

18 марта пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения сообщила, что врачи больницы города Видное Московской области удалили четырёхлетнему ребёнку редкую врождённую патологию — рудимент жаберной дуги.

Как сообщало ИА Регнум, 11 августа кардиохирургам Белгородской областной клинической больницы удалось спасти пациента от инфаркта. Врачи провели ему две высокотехнологичные операции одновременно, причём каждая из них проходила на работающем сердце и без подключения аппарата искусственного кровообращения.