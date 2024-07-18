Москва, 18 июля, 2024, 12:40 — ИА Регнум. На юге Москвы отремонтируют здания двух колледжей. Соответствующее решение принял мэр российской столицы Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин с учащимися школы № 2045

«В течение 2025–2028 годов обновим три корпуса Московского технологического колледжа на Автозаводской улице и два корпуса Московского колледжа управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно» на улице Генерала Белова», — написал Собянин в своем телеграм-канале.

Реконструкция пройдет в рамках программы модернизации городской системы среднего профессионального образования, начатой в прошлом году.

Как сообщало ИА Регнум, осенью 2023 года президент РФ Владимир Путин рассказал о планах отремонтировать около шести тысяч школ в ближайшие три года.