Москва, 18 июля, 2024, 12:33 — ИА Регнум. Замглавы МИД России Сергей Рябков не исключил развёртывания ракет в ядерном оснащении в ответ на размещение американских дальнобойных ракет в ФРГ.

MFA Russia/Global Look Press

«Я не исключаю никакие варианты», — сказал он 18 июля журналистам.

По его словам, Россия выберет наиболее эффективный и наименее затратный для себя способ реагирования на угрозы США.

Как передавало ИА Регнум, 10 июля минобороны США объявило о планах размещения в Германии дальнобойных ударных систем, в том числе гиперзвуковых. Отмечалось, что это будут такие системы, как SM-6 и Tomahawk.

Депутат бундестага Сара Вагенкнехт назвала эти планы безумием. По её словам, это может привести лишь к росту риска превращения ФРГ в театр военных действий с «ужасными последствиями» для жителей страны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти планы, заявил, что у России хватит потенциала, чтобы сдерживать американские ракеты в Европе. Он отметил, что Москва ответит на размещение ракет. Представитель Кремля также обратил внимание на парадоксальную ситуацию: США продолжают зарабатывать деньги, а Европа находится в прицеле российских ракет.

Решение Германии разместить у себя американские дальнобойные ракеты стало унижением для Берлина, который беспрекословно подчинился США, заявил, в свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН.