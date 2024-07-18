Москва, 18 июля, 2024, 12:26 — ИА Регнум. Серия развлекательных мероприятий пройдёт в столице в часть Дня Москвы-реки, который отмечается 19 июля. Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, праздник состоится в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!».

Портал мэра и правительства Москвы

Так, на площадках фестиваля с видом на Москву-реку жители и гости столицы смогут заняться йогой, зумбой или бачатой, а также принять участие в мастер-классе по созданию макияжа или посетить благотворительный концерт.

Тренировка по зумбе состоится на набережной на улице Корабельной. Занятие «Звуковой цигун: восемь основ» можно будет посетить в парке искусств «Музеон» на Крымской набережной. Его участники опробуют упражнения, которые комплексно и системно воздействуют на организм.

На этой же площадке запланирована тренировка по миофасциальному расслаблению, которая включает в себя упражнения на подвижность суставов и обучение самомассажу. Там же эксперты раскроют гостям секреты летнего макияжа и правильного ухода за кожей. Позже в этот же день гости смогут заняться динамической растяжкой с элементами Flow — это микс пилатеса и 3D-йоги.

А вечером на Крымской набережной пройдут уроки парных танцев. Участники смогут попробовать себя в бачате, сальсе и кизомбе.

Вечером на Краснопресненской набережной состоится небольшой концерт, в котором примут участие подопечные и волонтёры фонда «Хэппи».

Как сообщало ИА Регнум, фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» объединит все летние фестивали в российской столице. На площадках фестиваля смогут выступить все желающие. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, фестиваль станет самым продолжительным городским фестивалем в мире. Все 100 дней по всей Москве будут работать фестивальные площадки.