Украина, 18 июля, 2024, 12:36 — ИА Регнум. Гражданин Украины ранил ножом пограничника на одном из контрольных постов в Закарпатье, сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины (ГПСУ).

РИА Новости

«Нарушитель ранил ножом пограничника Мукачевского отряда. Житель закарпатского села Буштино решил, что контрольные посты для всех, кроме него», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, 61-летний украинец не выполнил требования об остановке и попытался скрыться от правоохранителей. На место прибыли сотрудники оперативно-следственной группы, общаться с ними нарушитель отказался. Мужчина достал нож, как только пограничники попытались задержать его.

Спустя три часа пребывания на контрольном посту сотрудники Госпогранслужбы, применив физическую силу и наручники, задержали уроженца Закарпатья, добавили в погранслужбе.

Как передавало ИА Регнум, двое жителей Украины напали на пограничника в Закарпатье и с боем прорвались на территорию Румынии. Инцидент произошёл на участке границы «Деловое» — «Богдан».

Ранее оного из ведущих баскетболистов Украины задержали при попытке незаконно пересечь границу. Спортсмена мобилизовали в ВСУ. 26-летний защитник команды «Киев-Баскет» Вадим Заплотинский пытался пересечь западную границу Украины в горной местности в составе группы лиц.

На Украине с 18 мая действует новый закон о мобилизации. Он предполагает, в частности, отмену нормы об ограниченно годных, снижение призывного возраста с 27 до 25 лет и многочисленные ограничения прав для уклоняющихся от призыва или не предоставляющих актуальные сведения в военкоматы. Украинские СМИ сообщали, что в день вступления закона в силу улицы городов на контролируемой киевским режимом территории опустели.