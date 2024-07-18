Москва, 18 июля, 2024, 12:16 — ИА Регнум. Детские книги московских издательств опубликуют в Египте, Индонезии, Китае, Таиланде и Сербии. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Пресс-служба Департамента культуры города Москвы

По словам заммэра, с начала 2024 года предприниматели заключили 20 контрактов с партнёрами из дружественных стран. Сергунина отметила, что это стало возможным благодаря участию московских компаний в международный отраслевых выставках и организованных Москвой бизнес-миссиях. Книги переведут на языки этих стран и выпустят общим тиражом в 155 тыс. экземпляров.

«Зарубежная аудитория получит возможность познакомиться с красочными изданиями русских народных сказок, литературой для малышей и подростков, повестями современных отечественных авторов», — приводит слова Сергуниной пресс-служба Департамента культуры Москвы.

Так, в Индонезии до конца года опубликуют интерактивные пособия «Книжки с окошками». А в Китай в 2025 году поступит цикл «Сказки в стиле великих художников». На таиландских книжных прилавках появится повесть Юлии Симбирской «Заяц на взлетной полосе». А в Египте читатели смогут ознакомиться с семейной историей «Далеко за лесом» Екатерины Каграмановой. Также в Египте, Сирии и ОАЭ появится произведение Антона Сои «Правильный робот Вася».

Как сообщало ИА Регнум, ранее Наталья Сергунина сообщила о создании в Москве клуба экспортёров. Вступить в него могут бизнесмены, заключившие в прошлом году внешнеторговые контракты на сумму не менее одного миллиона рублей. По словам заместителя мэра, важной задачей клуба станет разработка предложений по развитию деловой среды, продвижению московского экспорта и увеличению поставок на международный рынок.