Берлин, 18 июля, 2024, 12:43 — ИА Регнум. Размещение американского гиперзвукового оружия в Германии будет «ответом» на развёртывание Россией «Искандеров» в Калининградской области, заявил 18 июля министр обороны Германии Борис Писториус.

РИА Новости

Где именно будет размещено американское оружие, пока не определено, отметил он.

«То, что США будут делать в Германии с 2026 года, — не что иное, как ответ на угрозу Российской Федерации в виде размещения «Искандеров» в Калининграде», — сказал Писториус в интервью газете Tageblatt.

Как передавало ИА Регнум, США и Германия по итогам саммита НАТО выпустили совместное заявление о том, что с 2026 года в Германии будет размещено оружие дальнего радиуса действия, включая крылатые ракеты «Томагавк», ракеты SM-6 и новейшее «гиперзвуковое оружие».

Вашингтон, размещая орудие в Европе, намеревается воздействовать на руководство России теми же методами, что воздействовал в 1980-х на руководство СССР, отмечал в своей статье обозреватель ИА Регнум Грегор Шпицен. Решение Германии разместить у себя американские дальнобойные ракеты стало унижением для Берлина, который беспрекословно подчинился США, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что у России хватит потенциала, чтобы сдерживать ракеты, которые США планируют разместить в Европе. Он добавил, что Россия будет отвечать на размещение американских ракет.

Москва неоднократно заявляла, что не угрожает европейским странам. 18 июля Песков отметил, что Россия в ходе спецоперации на Украине защищает свои интересы. Слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о будущем превращении ЕС в «оборонный союз» подтверждает курс на милитаризацию Евросоюза, подчеркнул Песков.