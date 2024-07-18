Москва, 18 июля, 2024, 12:10 — ИА Регнум. Московские врачи жизнь ребенку с редким пороком сердца — аномалией Тауссиг-Бинга. Как рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, уникальную операцию провели хирурги Морозовской детской городской клинической больницы.

Константин Шелихов ИА REGNUM Кардиохирурги

«Редчайшая аномалия Тауссиг-Бинга была выявлена у ребенка еще до рождения, на УЗИ, — рассказала заместитель мэра. — Заболевание сложное, встречается реже, чем у одного процента новорожденных, и требует высококвалифицированной помощи. Морозовские кардиохирурги выполнили уникальную двухэтапную операцию, благодаря которой малышу удалось спасти жизнь, теперь он полноценно растет и развивается».

Анастасия Ракова подчеркнула, что в столице удается спасать малышей с самыми тяжелыми патологиями благодаря модернизации, активному внедрению кардиологического скрининга и тесному сотрудничеству специалистов Морозовской больницы с перинатальными центрами Москвы.

«Морозовская больница — флагман в области детской кардиологии, — подчеркнула заместитель мэра. — Ежедневно здесь успешно проводится хирургическая коррекция врожденных пороков сердца у детей любого возраста, в том числе и у новорожденных».

Малыш прошел послеоперационный период без осложнений, его уже выписали домой под амбулаторное наблюдение.

Ранее главный врач Морозовской детской больницы Валерий Горев сообщил, что в Москве врачи выхаживают свыше 98% недоношенных детей.