Москва, 18 июля, 2024, 12:13 — ИА Регнум. Регистрация кандидатов на выборы в Мосгордуму завершена. Об этом сообщает пресс-служба Мосгоризбиркома.

Duma.mos.ru

17 июля регистрация кандидатов в депутаты Московской городской думы восьмого созыва была завершена, рассказали в избиркоме. В общей сложности свои кандидатуры выдвинули 389 человек, 98 из них — самовыдвиженцы. Однако документы для регистрации сдали только 313 кандидатов, 16 из них отказали в регистрации, 82 позднее сами отказались от выдвижения. Ещё один выбыл после регистрации.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июня Московская городская избирательная комиссия (МГИК) приняла решение провести выборы депутатов Мосгордумы в период с 6 по 8 сентября 2024 года. Другим решением стало проведение дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Московской городской думы восьмого созыва и совмещенных с ними выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в единый день голосования 8 сентября.