Москва, 18 июля, 2024, 11:49 — ИА Регнум. Присутствие кораблей НАТО в Чёрном море представляет дополнительную угрозу для России. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Концентрированное присутствие натовских кораблей — принимая во внимание и Болгарию, и Румынию, государства, которые являются членами альянса — конечно, это представляет собой, тем более в нынешней ситуации, дополнительные угрозы для РФ, учитывая тем более непосредственную вовлеченность государств НАТО в конфликт вокруг Украины», — отметил он.

Конвенция Монтрё была подписана в Швейцарии 20 июля 1936 года. Её участниками стали 11 стран. Основной целью конвенции стал пересмотр результатов Лозаннской конференции 1922–1923 годов, в ходе которой был утверждён принцип неограниченного прохода военных и торговых кораблей всех стран в акваторию Чёрного моря и обратно как в мирное, так и в военное время. Также документ закрепил суверенитет Турции над проливами.

Как сообщало ИА Регнум, 17 июля глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о стратегии морской безопасности Украины. Документ предусматривает координацию со странами НАТО, совместные учения и обеспечение присутствия сил блока в акватории Чёрного моря.

Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков прокомментировал высказывания министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, заявив, что Чёрное море никогда не станет внутренним морем НАТО. Песков отметил, что оно должно оставаться морем сотрудничества, взаимодействия и безопасности.