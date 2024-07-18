Москва, 18 июля, 2024, 11:45 — ИА Регнум. Собаки, подаренные президенту РФ Владимиру Путину в Северной Корее, уже получили клички. Об этом сообщил 18 июля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

ЦТАК

В ходе брифинга Песков ответил на вопрос журналистов о кличках собак, которых лидер КНДР Ким Чен Ын подарил Владимиру Путину.

«Сообщим вам. Клички есть», — ответил Песков.

В конце июня Дмитрий Песков рассказал, что две собаки, подаренные северокорейским лидером, уже находятся в Москве и проходят адаптацию.

Две охотничьи собаки уникальной породы пхунсан были подарены во время визита Владимира Путина в Пхеньян в июне.

«Это охотничьи собаки. С ними охотятся на крупного зверя, когда там тигры водились, даже на тигров охотились. Как наши сибирские лайки, это жесткие к зверю собаки. К людям, как правило, они доброжелательны», — рассказал кинолог Евгений Цигельницкий.

Ранее отмечалось, что указанная порода собак была выведена в северном регионе КНДР Пхунсан от волков. За пределами Северной Кореи этот вид практически не встречается.

Дмитрий Песков отмечал, что президенту России понравились подаренные Ким Чен Ыном щенки, а подарок он принял с признательностью.