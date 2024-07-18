Москва, 18 июля, 2024, 11:14 — ИА Регнум. Газпромбанк произвел зачет двух тысяч углеродных единиц. Это соответствует сокращению выбросов двух тысяч тонн CO2-эквивалента. Так, банк компенсировал свой углеродный след по прямым выбросам за 2023 год почти на 25%. Углеродные единицы зарегистрированы в российском реестре и ранее были приобретены на открытом аукционе.

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Углеродные единицы были получены в результате реализации климатического проекта на предприятии АО «СИБУР-Химпром», посвященного повышению энергоэффективности на производстве. Сокращение выбросов было достигнуто в 2023 году.

Добровольные обязательства Газпромбанка по сокращению выбросов парниковых газов от операционной деятельности зафиксированы в «Концепции устойчивого офиса», утвержденной в 2022 году. В качестве целевого показателя установлено снижение прямых и косвенных энергетических выбросов на 20% к 2030 году по сравнению с уровнем 2019 года.

В 2023 году снижение прямых выбросов Газпромбанка по прямым выбросам составило на 10% по сравнению с 2022 годом. Это было достигнуто в том числе за счет реализации дорожной карты «Концепции устойчивого офиса».

Газпромбанк стремится снижать негативное воздействие на окружающую среду не только от собственной деятельности, но и вовлекает в климатическую повестку своих клиентов. В частности, предлагает полный цикл консультационных услуг на рынке углеродных единиц, чтобы российские компании могли улучшить свое позиционирование как климатически ответственного бизнеса.