Нью-Йорк, США, 18 июля, 2024, 10:35 — ИА Регнум. Томас Мэтью Крукс, стрелявший в экс-президента США Дональда Трампа, оставил предупреждение на игровой онлайн-платформе Steam о том, что 13 июля состоится некая его «премьера», сообщает телеканал Fox News.

Кадр из видео

«13 июля состоится моя премьера, следите за тем, как она будет разворачиваться», — говорится в сообщении Крукса.

По данным телеканала, об «угрожающем сообщении» стрелка американским сенаторам сообщили 16 июля во время брифинга. Когда именно было опубликовано это сообщение, не уточняется.

Покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа произошло 13 июля. Политик получил ранение в ухо, потерял много крови, один из участников митинга погиб, ещё два человека получили ранения. Стрелявшего ликвидировали.

Стрелок был идентифицирован как 20-летний Томас Мэтью Крукс из Бетел-Парка, Пенсильвания. Занимался в местном стрелковом клубе и работал помощником диетолога в больнице.

Секретная служба США заметила странное поведение мужчины за час до покушения. У мужчины был дальномер и рюкзак, однако его потеряли из виду. Кроме того, сообщалось, что снайпер, входивший в состав тактической группы по обеспечению безопасности предвыборного митинга Трампа в Пенсильвании, заметил смотревшего в прицел мужчину и сфотографировал его. Пока двое полицейских пытались забраться на крышу, мужчина уже открыл стрельбу.