Вашингтон, 18 июля, 2024, 10:37 — ИА Регнум. Американский бизнесмен и мультимиллиардер Илон Маск ответил на критику президента США Джо Байдена, обвинившего его в намерении купить президентские выборы страны. Свой ответ он опубликовал в социальной сети X.

Kim Shiflett/Global Look Press

«Я живу в его голове совершенно бесплатно», — заявил Маск в ответ на пост пользователя социальной сети, к которому был прикреплён скриншот публикаций президента.

Как сообщало ИА Регнум, 18 июля президент США резко высказался в сторону мультимиллиардера в социальной сети Х. Глава Белого дома отметил, что устал от Илона Маска и его «богатых дружков», которые пытаются купить выборы, запланированные на ноябрь. Он также прикрепил к публикации ссылку на сайт для пожертвований демократам.

Ранее Илон Маск выступил в социальной сети Х в поддержку мнения о том, что пресс-конференция президента США Джо Байдена по итогам саммита НАТО в Вашингтоне была провальной. Один из пользователей написал, что всегда удивляется, как Байден занял пост президента. Бизнесмен поддержал эту публикацию, ответив на неё с помощью эмодзи «100%».