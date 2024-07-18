Вашингтон, 18 июля, 2024, 10:31 — ИА Регнум. Бывший спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в частной беседе заявила президенту Джо Байдену, что он не сможет обойти на выборах республиканца Дональда Трампа. Об этом сообщил 17 июля телеканал CNN со ссылкой на источники.

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По их информации, Пелоси в недавнем телефонном разговоре с Байденом сослалась на результаты опросов и выразила мнение, что действующему президенту не удастся победить. По её словам, Байден может свести к нулю шансы демократов на победу в палате представителей в ноябре, если продолжит баллотироваться на второй срок.

«Президент возразил Пелоси, что видел опросы, которые указывают на его шансы победить», — говорится в сообщении.

Другой собеседник канала отметил, что Байден занял «оборонительную позицию» по поводу опросов. Ни один из четырёх источников не сказал, просила ли Пелоси Байдена выйти из предвыборной гонки.

Как сообщало ИА Регнум, ранее лидер прогрессивной фракции демократов в палате представителей Прамила Джаяпал заявила, что законодателей беспокоит перспектива участия Байдена в президентских выборах в качестве кандидата от Демократической партии США. Она отметила, что демократы изложили президенту свои опасения и «задали непростые вопросы» о дальнейших действиях.

Согласно результатам соцопроса, проведённого институтом изучения общественного мнения YouGov, 72% американцев считают, что Байдену не следует переизбираться.