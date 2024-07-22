Москва, 22 июля, 2024, 12:24 — ИА Регнум. Более миллиона IT-специалистов требуется для обеспечения нужд российской экономики. Свыше 17,6 тыс. человек стали выпускниками программ по искусственному интеллекту, ранее отмечал заместитель министра экономического развития России Максим Колесников. Готовить кадры помогают, в том числе, обучающие программы и профильные конкурсы. Этим летом они проводятся по всей стране. Проекты рассчитаны как на школьников со студентами, так и на профессионалов.

Telegram/«Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» Участники хакатона

К примеру, на выявление и развитие у юных специалистов способностей к ИТ, повышение интереса к ИИ направлена Всероссийская олимпиада по искусственному интеллекту. До 9 сентября у всех желающих есть возможность пройти тренировочный этап.

«Участие в тренировочном этапе — это уникальная возможность для каждого обучающегося проверить свои силы, подготовиться к отборочному этапу олимпиады, повысить уровень осведомленности о новых технологиях в сфере искусственного интеллекта», — отметил директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России Андрей Горобец.

Победитель прошлого года, Илья Гринюк из Подмосковья, говорит, что для него самым главным в подобного рода мероприятиях является опыт.

«Это опыт, который можно получить вследствие решения различных прикладных задач, которые даются компаниями. И конкретно олимпиада 2023 года понравилась тем, что я смог во время всех этапов решить множество задач, которые прокачали мои способности и не только», — подчеркнул он. Победа в олимпиаде, по словам Ильи, сейчас сильно помогает ему при поступлении в вуз.

Проверить свои навыки в тренировочном этапе можно на платформе All Cups. Имена победителя и призеров Всероссийской олимпиады по ИИ будут объявлены после всех этапов на церемонии награждения 16 ноября.

Уникальные решения создаются в ходе хакатонов по искусственному интеллекту. Для некоторых участников проект «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» становится новым этапом в карьере — лучших из лучших приглашают работать в крупнейшие компании страны.

Предложение о трудоустройстве после участия в проекте получил выпускник Самарского регионального центра для одарённых детей Кирилл Черников. На хакатоне Северо-Кавказского федерального округа Кирилл с командой создал проект оптимального выбора билбордов для рекламных кампаний. После успешной презентации он получил оффер от перспективного стартапа в сфере ИИ.

«Лично мне этот проект дал команду, с которой мы занимаемся разработкой и развитием собственных проектных инициатив. Это и сообщество амбассадоров, где коллеги всегда готовы поддержать и поделиться опытом, и возможность реализовать свою идею об образовательной программе для школьников, где я буду являться трекером и куратором», — подчеркнул Кирилл в беседе с ИА Регнум.

Активное участие в хакатонах принимает и Богдан Рощупкин из Хабаровска. Он рассказал, что вся его команда студентов мечтает поступить в магистратуру, а затем создать свой собственный стартап.

«Хакатон — это отличная возможность стать более востребованным специалистом и увеличить свою значимость на рынке труда. Работодатели ценят, если на собеседование придёт кандидат, который имеет опыт в хакатонах или олимпиадах. Так как это показывает, что специалист знает, как устроен процесс от начала и до конца разработки продукта, умеет работать в команде и находить лучшее решение», — поделился он.

Telegram/«Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» Хакатон

Среди участников хакатона есть и те, кто на профессиональном уровне «обучают» ИИ различным полезным вещам. Например, в 2023 году на одном из этапов в борьбу вступили трое разработчиков в сфере машинного обучения. Один из них, Аркадий Саввин, в повседневной жизни отвечает за эксплуатацию целого небоскрёба в Москва-сити. Его супруга Елена Саввина — учёный-математик, получившая два патента на изобретения. Её работа связана с большими объемами данных. Вмарафоне по кодингу в условиях сжатого времени их команда предложила решение, которое позволило не только переводить в текст аудиозаписи лучше любого человека, но и распознавать контекст диалога.

Сейчас свои силы можно попробовать на окружном хакатоне Сибирского федерального округа — регистрация на турнир в самом разгаре. Соревнования стартуют в Омске 6 сентября.

Еще раньше, 1 августа, в Царском Селе под Санкт-Петербургом откроется ежегодная Летняя школа машинного обучения Сколтеха (SMILES). На 12-дневном интенсивном курсе будут изучать современные направления в машинном обучении и применять их для решения сложных инженерных задач.

«Проведение таких школ, как SMILES, крайне важно для формирования компетенций в области машинного обучения и искусственного интеллекта, которые сегодня становятся основополагающими для многих отраслей, — подчеркнул профессор Евгений Бурнаев, научный директор SMILES и директор Центра искусственного интеллекта Сколтеха.— Машинное обучение уже давно не просто тренд, это необходимость, диктуемая развитием технологий и их интеграцией в повседневную жизнь. Участники нашей школы получают уникальную возможность не только ознакомиться с самыми передовыми методами и подходами, но и применить их на практике. Это полезно как для молодых специалистов, так и для тех, кто уже считает себя состоявшимся в профессии».

Как сообщало ИА Регнум, федпроект «Искусственный интеллект» нацпроекта «Цифровая экономика» способствует активному вовлечению школьников, студентов и молодых специалистов в процесс развития ИИ в России. На это направлены профильные программы обучения и конкурсы — в том числе хакатоны и Всероссийская олимпиада по ИИ. Это помогает обеспечить рынок труда конкурентоспособными кадрами в области технологий будущего.