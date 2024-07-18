Москва, 18 июля, 2024, 09:17 — ИА Регнум. Военные Вооружённых сил Украины (ВСУ) намеренно атакуют беспилотниками гражданские объекты в Харьковской области, в то время как российские силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) группировки войск «Север» перехватывают управление и уничтожают их дроны. Об этом рассказал командир подразделения РЭБ с позывным Рубеж.

Global Look Press

«Противник не останавливается ни перед чем. Будь перед ним больница, будь перед ним магазин, будь перед ним комбайн — он бьет всё, что видит», — приводит слова военнослужащего «Газета.Ru».

Командир подразделения добавил, что все, кто занимался этим, будут наказаны.

По его словам, российские бойцы перехватывают видеосигнал с дрона ВСУ, подавляют канал управления и нейтрализуют БПЛА. Он также подчеркнул, что подразделения работают на пределе своих возможностей, так как количество дронов увеличивается и противник постоянно меняет их частоты.

Как сообщало ИА Регнум, утром 9 июля ВСУ ударили по частному сектору города Кременная в ЛНР. Были частично разрушены около 15 жилых домостроений, три мирных жителя получили ранения.

Ранее глава администрации Кременского муниципального округа Вячеслав Третьяков рассказал, что украинские войска нанесли удар кассетными боеприпасами по центру Кременной в ЛНР, в результате чего пострадали два мирных жителя.