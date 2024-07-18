Милуоки, США, 18 июля, 2024, 08:26 — ИА Регнум. США не будут без нужды применять за рубежом военную силу, если президентом станет Дональд Трамп, и оставят союзников без «халявы». Об этом кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джей Ди Вэнс заявил на съезде в Милуоки, штат Висконсин.

(сс) Gage Skidmore / J. D. Vance

«Мы будем отправлять наших детей на войну только тогда, когда это необходимо», — сказал Вэнс.

По его словам, союзники должны разделять с американцами груз ответственности за безопасность, поэтому для тех, кто не выполняет финансовые обязательства, больше не будет «никакой халявы».

Как сообщало ИА Регнум, национальный съезд Республиканской партии США открылся в Милуоки 15 июля. В первый день делегаты выдвинули Трампа кандидатом в президенты от партии, а сенатора Вэнса — кандидатом в вице-президенты. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.