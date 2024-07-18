Москва, 18 июля, 2024, 07:59 — ИА Регнум. Ночью 18 июля российские войска нанесли удар в районе военного аэродрома в городе Миргород и вагоностроительного завода Кременчуга в Полтавской области. Об этом журналистам сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Минобороны России Истребитель Су-27 ВКС России

По его словам, в Миргороде прилетело в стороне военного аэродрома, который после предыдущих ударов снова начал принимать самолёты, в том числе тренировочные, производства Великобритании. Эти воздушные суда были замечены в небе над Харьковом, уточнил Лебедев. Он отметил, что после удара местные жители видели большое зарево и ощутили «сильную взрывную волну».

Ещё один удар ВС России нанесли в направлении вагоностроительного завода Кременчуга. К месту прилёта выдвинулось множество бригад скорой помощи, рассказал Лебедев.

На территории завода, по его словам, ремонтировали тяжёлую гусеничную технику. Рабочие оснащали динамической бронёй танки натовского производства, обшивали технику сетками против ударных дронов.

Как сообщало ИА Регнум, экипажи ударных вертолётов Ми-28нм армейской авиации ВКС России разбили ракетами подразделения ВСУ. Лётчики ударили неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе киевских боевиков. Все цели были уничтожены.

Вооружённые силы России 16 июля атаковали склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Также была поражена живая сила и техника противника в 136 районах. Кроме того, уничтожены три склада боеприпасов ВСУ и склад военно-технического имущества противника в зоне ответственности группировки войск ВС РФ «Днепр», три склада боеприпасов ВСУ в зоне группировки «Запад» и один — в зоне ответственности группировки «Север».