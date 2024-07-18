В селе Крынки Херсонской области официально числятся пропавшими без вести 788 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). О том, что поиски нескольких сотен боевиков, исчезнувших с октября 2023 года по конец июня 2024 года, продолжаются, информирует украинское издание «Следствие. Инфо» со ссылкой на данные полиции. Также известно, что вывезти и похоронить из этого села в Алёшкинской городской общине удалось только 262 человека. Таким известием ознаменован новый, 876-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

О полной зачистке Крынок российскими военными сообщал глава региона Владимир Сальдо 29 февраля. Позднее, в конце мая, его пресс-служба обнародовала видеозапись из подвалов зданий в Крынках, заваленных телами бойцов ВСУ.

Тем временем Минобороны 18 июля показало видеокадры того, как экипажи вертолетов Ми-28НМ уничтожают опорные пункты и живую силу ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3902713" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Боевая работа вертолета Ми 28НМ

«Кто-то вытаскивает раненых под минометным огнем противника, кто-то сбивает беспилотники, каждый боец в зоне СВО делает максимум для победы над врагом», — отметил старшина отряда охраны с позывным Котёнок, выполняющий боевые задачи с октября 2022 года.

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