Москва, 18 июля, 2024, 07:21 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое организованной группой лиц») против инвесторов, которые путём обмана алгоритма одного из участников рынка заработали более 150 млн рублей. Об этом говорится в обвинительном заключении.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовное дело

По версии следствия, подозреваемые совершали фиктивные сделки для выкупа американских акций по заниженной цене и дальнейшей их продажи — по выросшей. Российские инвесторы обманывали торгового робота финансовой компании W-Empirical Holding Corp из США, передаёт «Коммерсантъ». Убытки компании превысили 150 млн рублей.

В материалах уголовного дела фигурантами обозначены Зинченко В. И. и Кулешов С. П. Подозреваемые в 2022 году, используя счета во «Фридом Финанс», совершали между собой фиктивные сделки с низколиквидными бумагами США. При этом сам Кулешов не проводил сделки с ценными бумагами. Он лишь открыл счета в банке, брокере и депозитарии, передав доступ к ним Зинченко.

В 2019 году подобную схему обмана алгоритма W-Empirical Holding с помощью фиктивных сделок раскрыли в Казахстане. В июле 2022 года суд приговорил трейдера к пяти годам лишения свободы.

Как сообщало ИА Регнум, в июне Тверской суд Москвы отправил под домашний арест бывшего главу инвестиционной компании АФК «Система» Евгения Новицкого по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Следствие считает, что Новицкий и иные лица, действуя в составе группы по предварительному сговору, имея корыстный умысел на хищение денежных средств, разработали преступный план. Фигуранты под видом приобретения ликвидных ценных бумаг на биржевых торгах намеревались похитить денежные средства АО «НПФ «Урал ФД», пенсионных резервов и пенсионных накоплений участников фонда, перечисленных в качестве оплаты за ценные бумаги, по завышенной стоимости.

Решением суда Новицкого отправили под домашний арест до 20 августа.