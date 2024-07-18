В США заявили, что снайпер заметил стрелявшего в Трампа и сделал его фото
CBS: снайпер за минуты до выстрелов в Трампа заметил стрелявшего и сделал фото
Штат Пенсильвания, США, 18 июля, 2024, 07:11 — ИА Регнум. Снайпер, входивший в состав тактической группы по обеспечению безопасности предвыборного митинга бывшего главы Белого дома Дональда Трампа в Пенсильвании, заметил смотревшего в прицел мужчину и сфотографировал его. Об этом со ссылкой на правоохранителей сообщил 17 июля американский телеканал CBS News.
Тактическая группа включала трёх снайперов и находилась внутри здания, которое стрелявший использовал для выстрела в Трампа. Один из снайперов заметил, что мужчина смотрит в прицел винтовки, сделал фото и передал данные на командный пункт.
Пока двое полицейских пытались забраться на крышу, мужчина уже открыл стрельбу.
Как сообщало ИА Регнум, секретная служба США заметила странное поведение мужчины, который впоследствии стрелял в Дональда Трампа, за час до покушения. Подробности рассказал телеканалу NBC News сенатор от штата Вайоминг Джон Баррассо.
У мужчины был дальномер и рюкзак. Секретная служба потеряла его из виду, пояснил Баррассо.
Стрелок был идентифицирован как 20-летний Томас Мэтью Крукс из Бетел-Парка, Пенсильвания. Занимался в местном стрелковом клубе и работал помощником диетолога в больнице.
13 июля на митинге в Батлере в Трампа стреляли. Он получил ранение в ухо, потерял много крови, один из участников митинга погиб, ещё два человека получили ранения. Стрелявшего ликвидировали.