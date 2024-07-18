Штат Пенсильвания, США, 18 июля, 2024, 07:11 — ИА Регнум. Снайпер, входивший в состав тактической группы по обеспечению безопасности предвыборного митинга бывшего главы Белого дома Дональда Трампа в Пенсильвании, заметил смотревшего в прицел мужчину и сфотографировал его. Об этом со ссылкой на правоохранителей сообщил 17 июля американский телеканал CBS News.

ИА Регнум Покушение на Трампа

Тактическая группа включала трёх снайперов и находилась внутри здания, которое стрелявший использовал для выстрела в Трампа. Один из снайперов заметил, что мужчина смотрит в прицел винтовки, сделал фото и передал данные на командный пункт.

Пока двое полицейских пытались забраться на крышу, мужчина уже открыл стрельбу.

Как сообщало ИА Регнум, секретная служба США заметила странное поведение мужчины, который впоследствии стрелял в Дональда Трампа, за час до покушения. Подробности рассказал телеканалу NBC News сенатор от штата Вайоминг Джон Баррассо.

У мужчины был дальномер и рюкзак. Секретная служба потеряла его из виду, пояснил Баррассо.

Стрелок был идентифицирован как 20-летний Томас Мэтью Крукс из Бетел-Парка, Пенсильвания. Занимался в местном стрелковом клубе и работал помощником диетолога в больнице.

13 июля на митинге в Батлере в Трампа стреляли. Он получил ранение в ухо, потерял много крови, один из участников митинга погиб, ещё два человека получили ранения. Стрелявшего ликвидировали.