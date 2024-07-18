Брянский район, Брянская область, 18 июля, 2024, 06:51 — ИА Регнум. В ночь с 17 на 18 июля была пресечена очередная попытка укронацистов совершить террористическую атаку на Брянскую область. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум FPV-дрон, ВСУ

Силами ПВО были уничтожены в небе над Брянским районом области два беспилотника самолётного типа.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал Богомаз.

Как сообщало ИА Регнум, экипажи ударных вертолётов Ми-28нм армейской авиации ВКС РФ разбили ракетами подразделения ВСУ. Они выпускали ракеты НАР С-8, С-13, выполнили противоракетный манёвр с отстрелом тепловых ловушек.

В Харьковской области украинские боевики преимущественно применяют натовскую технику либо продукцию собственного ВПК. Советских образцов техники уже почти не встретишь, рассказал журналистам оператор «Ланцета» группировки российских войск «Север» с позывным Ёж.