Нью-Йорк, США, 18 июля, 2024, 06:33 — ИА Регнум. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова высказала сомнения в безопасности штаб-квартиры ООН после того, как несколько женщин-активисток пытались прервать выступление министра иностранных дел Сергея Лаврова. Об этом 17 июля политик написала в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

Дипломат припомнила скандальные ситуации с выборами президента США, высказав недоумение в вопросе безопасности.

«Неужели даже в штаб-квартире ООН, особенно учитывая то, что творится вокруг американских выборов, не могут навести элементарный порядок в вопросах безопасности? Если подобное поведение одной из делегаций будет признано нормой, то вскоре очередные «гости» какой-нибудь другой делегации начнут в поддержку своих дипломатов нарушать порядок и прерывать работу Совбеза разными оригинальными способами», — написала 17 июля в Telegram-канале Захарова.

По мнению представителя МИД, выходка израильских активистов оказалась не просто глупой, а имела противоположный эффект — кричащих приняли за сторонников Палестины. При этом, отметила Мария Захарова, израильтяне в ООН «регулярно превращают дипломатическую работу в балаган».

Как сообщало ИА Регнум, три активистки попытались прервать выступление Сергея Лаврова на заседании Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку 17 июля.

Как только министр начал речь, женщины встали со своих мест и стали выкрикивать: «освободить заложников». Охрана ООН быстро среагировала и вывела нарушительниц из зала.

Им не удалось прервать Лаврова, он продолжил выступление.

Министр 16 июля назвал «красочным» выступление постпреда США в ООН Линды Томас-Гринфилд. Она озвучила позиции Белого дома на тему украинского кризиса, добавив, «что ошиблась комнатой, потому что на заседании звучали жалобы на США и Запад».