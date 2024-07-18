Москва, 18 июля, 2024, 05:55 — ИА Регнум. Экипажи ударных вертолётов Ми-28нм армейской авиации ВКС РФ разбили ракетами подразделения ВСУ. Подробности сообщили в Минобороны РФ.

Министерство обороны РФ Экипажи ударных вертолетов Ми-28 в зоне СВО

Экипажи на вертолётах Ми-28нм ударили неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе киевских боевиков. Все цели были уничтожены.

По словам штурмана Андрея, они выпускали ракеты НАР С-8, С-13, выполнили противоракетный маневр с отстрелом тепловых ловушек.

«На обратной дороге на предельно малой высоте с огибанием рельефа прилетели на базу», — пояснил боец.

Как сообщало ИА Регнум, российские десантники уничтожили украинскую самоходную гаубицу «Гвоздика» на правобережье Днепра. Бойцы ВДВ активно применяют барражирующие боеприпасы «Ланцет».

Десантники группировки войск «Днепр» Вооружённых сил России с помощью «Ланцета» поразили станцию радиоэлектронной борьбы ВСУ на правом берегу Днепра.

В июне российские бойцы боеприпасом «Ланцет» уничтожили украинский самолёт Су-25 на аэродроме в Днепропетровской области.