Будапешт, 18 июля, 2024, 05:23 — ИА Регнум. Венгрия готова предоставить свою территорию для переговоров представителей России и Украины для урегулирования конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Иван Шилов ИА REGNUM Петер Сийярто

«Венгрия всегда готова содействовать переговорам, мы всегда готовы предложить любое место в Венгрии, где обеим сторонам будут предоставлены равные условия, равная безопасность и равные шансы», — передаёт RT слова Сийярто.

Он напомнил, что через два дня после начала конфликта связался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и с главой администрации украинского лидера Андреем Ермаком с предложением стать площадкой для переговоров.

При необходимости стороны могут рассчитывать на Венгрию, заверил политик.

Как передавало ИА Регнум, отказ руководства Евросоюза от переговоров с Венгрией и угроза бойкотом не заставят Будапешт прекратить мирную миссию по урегулированию конфликта на Украине, подчеркнул 17 июля Петер Сийярто. Все провоенные политики Европы высказались против этой мирной миссии сразу после её начала, признал он.

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине начнутся, когда США, Евросоюз и Китай вместе выступят за установление мира в стране, заявил 14 июля Сийярто. Он подчеркнул, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан решил достигнуть этой цели, отправившись с миротворческой миссией в Киев, Москву, Пекин и Вашингтон. По мнению дипломата, решающую роль для урегулирования украинского конфликта сыграют президентские выборы в США. Их итог покажет, продолжит ли страна нынешний политический курс или же отдаст предпочтение мирному решению вопросов.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что украинский конфликт нельзя завершить через посредников. Россия всегда выступала за переговоры и никогда от них не отказывалась. Но вопрос состоит в том, что окончательно прийти к миру с помощью посредников и только через них представляется маловероятным, отметил глава государства.