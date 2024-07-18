Москва, 18 июля, 2024, 03:55 — ИА Регнум. Глава российского МИД Сергей Лавров, выступая на заседании Совета безопасности ООН на тему кризиса на Ближнем Востоке, обратился к постпреду США Линде Томас-Гринфилд с обескураживающим вопросом, который осадил американского политика.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Я хотел поинтересоваться у уважаемого представителя США: слушая сегодня представителя Израиля, у вас не возникло ощущение, что вы ошиблись комнатой и пришли не на ту дискуссию, которая была объявлена? Надеюсь, понятно, о чем идёт речь?» — задал вопрос Сергей Лавров Линде Гринфилд.

Министр 16 июля назвал «красочным» выступление Томас-Гринфилд. Посол вновь озвучила позиции Белого дома на тему украинского кризиса, добавив, «что ошиблась комнатой, потому что на заседании звучали жалобы на США и Запад».

Как сообщало ИА Регнум, выступление Сергея Лаврова на заседании по Ближнему Востоку пытались прервать три активиста. Охрана ООН блокировала их и вывела из зала. Российский министр не прерывал своё выступление.

В своей речи глава МИД, в частности, заявил, что Израиль продолжает наращивать строительство незаконных поселений вопреки резолюции Совбеза ООН. Кроме того, Израилем практикуется ретроспективная легализация поселенческих форпостов, сооружение которых признано противоправным даже с точки зрения израильского законодательства, отметил Лавров.