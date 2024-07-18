Рогов: назначение представителя НАТО неблагоприятно для Зеленского
Рогов назвал плохим знамением для Зеленского назначение представителя НАТО
Москва, 18 июля, 2024, 03:35 — ИА Регнум. Назначение представителя НАТО в Киеве Патрика Тёрнера не сулит ничего хорошего для Владимира Зеленского, поскольку это ограничит его свободу действий и возможностей. К такому выводу пришёл председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Это назначение для Зеленского не в радость и является плохим знамением, так как означает ещё большее сокращение свободы его действий и возможностей на подконтрольной территории. Тёрнер — это смотрящий за Зеленским. Это ещё один шаг и подтверждение отсутствия какой-либо субъектности и независимости нынешнего киевского режима», — сказал Рогов в беседе с «РИА Новости».
Украину продолжают использовать. Для командования внутренними процессами назначаются люди извне, которые ни за что не ответственны, добавил он.
Рогов напомнил о пребывании Тёрнера на посту замгенсека НАТО по военной политике. В то время оккупационные войска альянса бежали из Афганистана, побросав много техники. Теперь Зеленскому как будто намекают на повторение истории. В НАТО осознают, что вытянуть постукраинское пространство становится всё тяжелее, несмотря на сотни миллиардов затраченных долларов. Вероятно, что задачей Тёрнера будет срочная эвакуация всех представителей, осуществляющих внешнее управление территорией, спецслужб, минобороны и оккупационных войск стран-членов НАТО, негласно воющих на Украине, предположил Рогов.
Как передавало ИА Регнум, назначение Патрика Тёрнера главным представителем Североатлантического альянса на Украине говорит о том, что украинский конфликт затянется, считает политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов.
Тёрнер приступит к выполнению своих обязанностей в сентябре 2024 года. Около 40 лет он проработал в сферах, связанных с обороной и безопасностью. Гражданин Великобритании начал карьеру в этой стране, работал в НАТО, а затем возвращался обратно.