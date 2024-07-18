Москва, 18 июля, 2024, 03:35 — ИА Регнум. Назначение представителя НАТО в Киеве Патрика Тёрнера не сулит ничего хорошего для Владимира Зеленского, поскольку это ограничит его свободу действий и возможностей. К такому выводу пришёл председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Рогов

«Это назначение для Зеленского не в радость и является плохим знамением, так как означает ещё большее сокращение свободы его действий и возможностей на подконтрольной территории. Тёрнер — это смотрящий за Зеленским. Это ещё один шаг и подтверждение отсутствия какой-либо субъектности и независимости нынешнего киевского режима», — сказал Рогов в беседе с «РИА Новости».

Украину продолжают использовать. Для командования внутренними процессами назначаются люди извне, которые ни за что не ответственны, добавил он.

Рогов напомнил о пребывании Тёрнера на посту замгенсека НАТО по военной политике. В то время оккупационные войска альянса бежали из Афганистана, побросав много техники. Теперь Зеленскому как будто намекают на повторение истории. В НАТО осознают, что вытянуть постукраинское пространство становится всё тяжелее, несмотря на сотни миллиардов затраченных долларов. Вероятно, что задачей Тёрнера будет срочная эвакуация всех представителей, осуществляющих внешнее управление территорией, спецслужб, минобороны и оккупационных войск стран-членов НАТО, негласно воющих на Украине, предположил Рогов.

Как передавало ИА Регнум, назначение Патрика Тёрнера главным представителем Североатлантического альянса на Украине говорит о том, что украинский конфликт затянется, считает политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов.

Тёрнер приступит к выполнению своих обязанностей в сентябре 2024 года. Около 40 лет он проработал в сферах, связанных с обороной и безопасностью. Гражданин Великобритании начал карьеру в этой стране, работал в НАТО, а затем возвращался обратно.