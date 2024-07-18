Вашингтон, 18 июля, 2024, 03:03 — ИА Регнум. Американские правоохранители пока не установили мотивы Томаса Мэттью Крукса, который 13 июля стрелял в экс-президента США Дональда Трампа на митинге в штате Пенсильвания. Об этом 17 июля сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники.

ИА Регнум Покушение на Трампа

Журналисты отметили, что представители Секретной службы и ФБР рассказали законодателям на брифинге подробности покушения. По данным спецслужб, преступник дважды посещал место проведения митинга экс-президента США. В общей сложности стрелявший находился на мероприятии порядка 70 минут.

Как передавало ИА Регнум, 13 июля Трамп выступал на митинге в городе Батлере (штат Пенсильвания). Сразу после начала его выступления раздались выстрелы. Политик получил ранение верхней части правого уха. В результате стрельбы на митинге погиб один из зрителей и ещё два участника мероприятия серьёзно пострадали.

Подозреваемого в стрельбе ликвидировали. Федеральное бюро расследований заявило, что нападение совершил 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. Секретная служба после осмотра места происшествия нашла винтовку типа AR.

Крукс состоял в стрелковом спортклубе города Клэртон, штат Пенсильвания, подтвердил президент клуба Билл Селлитто. Расследование не выявило у 20-летнего подозреваемого каких-либо проблем «ментального характера». По данным ФБР, психическими заболеваниями Крукс не страдал. Отмечалось, что он действовал исключительно в одиночку, правоохранители не нашли указаний на то, что молодой человек был приверженцем какой-либо идеологии.