Братислава, 18 июля, 2024, 02:34 — ИА Регнум. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поручил МИД республики не поддерживать наказание Венгрии из-за визита в Москву главы правительства Виктора Орбана.

Иван Шилов ИА Регнум Роберт Фицо

«Я дал указание Министерству иностранных дел, чтобы наши представители в [структурах] Евросоюза ни в коем случае не соглашались с сумасшедшими идеями наказывать Венгрию, как председательствующую страну в ЕС, за то, что венгерский премьер Виктор Орбан посетил с инициативой о мире, помимо Киева и Вашингтона, ещё и Москву, и Пекин», — написал он в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Также Фицо проинформировал, что во второй половине июня планировал посетить Китай с официальным визитом, но поездку пришлось перенести.

Как передавало ИА Регнум, 17 июля депутаты Европарламента большинством голосов приняли резолюцию о продолжении поддержки Украины в конфликте с Россией. Отдельный пункт документа посвятили критике дипломатических визитов премьера Венгрии Виктора Орбана в Россию и Китай. Депутаты заявили, что во время своих поездок глава венгерского правительства не представлял ЕС, таким образом он грубо нарушил договоры и общую внешнюю политику, включая принцип лояльного сотрудничества.

5 июля в Москве прошли переговоры российского лидера Владимира Путина и Орбана, который назвал свой визит следующим этапом мирной миссии. Перед этим венгерский премьер побывал в Киеве.

По итогам переговоров Орбан назвал главной задачей Венгрии на время её председательства в Совете ЕС обеспечение мира в Европе. Он пояснил, что позиции России и Украины по урегулированию конфликта сильно отличаются друг от друга. Нужно совершить очень много шагов для того, чтобы приблизиться к его завершению, добавил премьер.

8 июля Орбан в Пекине провёл встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Затем глава правительства Венгрии сообщил, что следующий его визит будет в Вашингтон.

Виктор Орбан проявил политическую волю к диалогу, что Москва воспринимает крайне позитивно, прокомментировал визит венгерского премьера в Россию пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.